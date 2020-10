"Buonasera Marche Show" torna live alla Mole di Ancona

ANCONA - "Buonasera Marche Show" riparte, all'insegna dei valori dello sport, dell'educazione, dei giovani. «Questi mesi di chiusura forzata a causa del Coronavirus ci hanno ancor di più, confermato l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni valori sani e positivi - annuncia l'ideatore del Format Paolo Filippetti, editore di Filodiffusione - per questo ripartiremo dallo sport e dai messaggi che sa veicolare».



Appuntamento sabato 3 Ottobre, per parlare di inclusione, rispetto, uguaglianza. Il Talk Show itinerante, che negli ultimi 5 anni ha riempito piazze, teatri e ottenuto grandi ascolti su èTv Marche Canale 12, torna "dal vivo" grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona – assessorato allo Sport. Sarà infatti la Mole Vanvitelliana ad ospitare "Buonasera Marche Show - Speciale: lo Sport unisce".



Di fronte ad una platea di giovani e giovanissimi, saranno protagonisti sul palco con Maurizio Socci: Andrea Guidotti, Assessore allo sport del Comune di Ancona; Fabio Luna Presidente Coni Marche; Luca Savoiardi, Presidente Com. Ital. Paralimpico; Tarcisio Pacetti, Presidente del Panathlon Marche; Davide Paolini, Presidente Federazione Italiana Pallacanestro - Marche.



Obiettivo: raccontare attraverso lo sport e i suoi attori principali il valore della disabilità, la lotta al razzismo e al bullismo. Tra i protagonisti anche Alessio Abram della polisportiva Assata Shakur, Stefano Occhialini, Campione di Hockey in carrozzina, Lay Giannini giovane ginnasta di livello mondiale e Alberto Rossi, Campione del Mondo di Vela, impegnato in progetti dedicati a ragazzi con disabilità.

Dulcis in fundo, a esaltare la bellezza dello sport, insieme con la forza e l'eleganza dell'attività fisica, le esibizioni della campionessa di pole dance