Branduardi sbarca ad Ancona con il suo "His Hits Tour" in scena al Teatro delle Muse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il menestrello italiano arriva alle Muse. Angelo Branduardi fa tappa ad Ancona con il suo “His Hits Tour” oggi, venerdì, alle ore 21. Il 2018 è stato un anno di grandi soddisfazioni per Angelo Branduardi. Il “menestrello italiano” ha infatti portato la sua musica in Italia ed Europa: 36 concerti con ottimi riscontri da parte del pubblico, che lo ha acclamato ovunque con standing ovation e facendo registrare un sold out dietro l’altro. Il 2019 di Angelo Branduardi sarà un anno di lavoro, con un nuovo progetto discografico a cui dare vita. Fra una registrazione e l’altra, tuttavia, l’Artista tornerà su alcuni selezionati palchi italiani proseguendo sia il felice tour in duo con il polistrumentista Fabio Valdemarin, sia quello con la band. Il 29 marzo Angelo Branduardi sarà al Teatro delle Muse di Ancona, accompagnato da Antonello D’Urso alle chitarre, Fabio Valdemarin alle tastiere, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. L’artista riporterà sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale. Prepariamoci dunque ad un live travolgente che regalerà al pubblico di Ancona una serata indimenticabile con tutti i successi della sua lunga carriera.