“Toccare la bellezza” al Museo Omero visitata da 13mila persone in 4 mesi

ANCONA - La mostra “Toccare la bellezza Maria Montessori Bruno Munari” al Museo Tattile Statale Omero chiude definitivamente una settimana prima e gli eventi collaterali organizzati dall’Associazione Bruno Munari e dalla Fondazione Chiaravalle Montessori vengono annullati. La mostra, già richiesta da diverse altre istituzioni, si sposterà a Roma al Palazzo delle Esposizioni a partire dal 28 marzo.

L’esposizione lascia il capoluogo dorico con un notevole successo di pubblico, rasentando i 13mila visitatori in quattro mesi, nonostante i giorni di chiusura anticipati. «Una mostra che è andata benissimo per i piccoli e per grandi - dice il presidente del Museo Omero Aldo Grassini -. Siamo contenti anche del risultato culturale perché grazie alle figure di Maria Montessori e Bruno Munari abbiamo ribadito l’importanza che il tatto ha, non solo dal punto visto della conoscenza, ma anche dal punto vista del piacere estetico; un altro passo per aprire un approccio all’arte in maniera più multisensoriale». E’ possibile ordinare il catalogo della mostra, edizione Corraini, sul sito museoomero.it e consultare i video-interventi dei relatori del convegno “Toccare la bellezza”.

