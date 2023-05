ANCONA - Pechino Express? Chiamatela pure Marche Express: la trasmissione è stata vinta dagli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, quest’ultimo anconetano di origine. Dietro di loro i Novelli Sposi, Federica Pellegrini e suo marito pesarese Matteo Giunta. «Grazie Cambogia», l’urlo finale di Belfiore con cui si è chiusa l’ultima puntata della trasmissione.



La vittoria



Gli Italoamericani sono arrivati al successo finale dopo aver vinto tre tappe e aver rischiato una volta l’uscita, eliminati dai Novelli Sposi, ma salvati dalla busta nera. Sono partiti con musica, cultura, cucina e hanno vissuto un’esperienza davvero indimenticabile. «Questo viaggio – commenta Belfiore dopo la vittoria – è stato un’esplosione di emozioni, con Joe abbiamo anche pensato di aver conquistato la vittoria morale. Abbiamo vissuto appieno questa esperienza: posti, persone, religioni, con il giusto spirito avventuriero, ma io avevo una sorta di sesto senso, per questa vittoria. Pensi che mia mamma era al lavoro e come ha aperto il computer gli è comparso lo screensaver di Angkor».

Quanto a sua madre a un certo punto del percorso e del viaggio, Belfiore ha sentito la sua mancanza: «Eravamo a Pechino Express – ricorda – senza telefono, senza la frenesia quotidiana che c’è a New York e i momenti per fermarsi a pensare non mancavano. Poi quel signore che prima non ci voleva ospitare, poi ha detto sì e ci ha dato anche la cena e la colazione, mi ha fatto riflettere. Sono 16 anni comunque che sono via da casa». Partito da Ancona arrivato negli States, oggi Belfiore è definito lo “chef batterista”.



Adattarsi prima in India, poi nel Borneo Malese, quindi in Cambogia non è stato un problema per lui. «La mia vita nel periodo del Covid – ricorda – è stata un po’ un Pechino Express, ma ho un grande spirito di adattamento, come lo aveva anche Joe e lì, con le culture diverse, non è stato un problema interagire e andare avanti». Volevano vincere contro i Novelli Sposi, l’altra coppia formata da Federica Pellegrini con il marito pesarese. Hanno i vinto i più forti? «Siamo state coppie sane e bellissime – commenta Belfiore – ce la siamo giocata, con percorsi diversi, ma devo anche dire che io e Joe li ammiriamo come coppia».

Tornando alla gara, i Novelli Sposi, Giunta e Pellegrini, in una delle tappe avevano eliminato gli Italoamericani, salvati poi dalla busta nera. A un passo dalla Cambogia, era successo l’inverso, Bastianich e Belfiore avevano eliminato Pellegrini e Giunta, salvati a loro volta dalla busta nera. Ma siccome volevano vincere contro i più forti, alla penultima puntata gli Italoamericani hanno salvato gli “Sposelli novelli” come li avevano rinominati, perché, avevano detto: «Vogliamo giocarci la finale con loro». E così hanno fatto nell’ultima puntata andata in onda l’altra sera su Sky Uno. Primi a metà gara se la sono giocata fino all’ultimo, con Belfiore che ha mostrato di avere un olfatto migliore di Giunta. Una delle missioni consisteva infatti nel cercare un oggetto “puzzolente”, in un recinto sabbioso, battendo il tempo di “Sofia”, un esemplare di una particolare specie di topo, utilizzata in Cambogia per scovare le mine inesplose.



Il rischio della beffa



Gli Italoamericani hanno rischiato di essere sconfitti, interpretando male gli indizi dell’ultima prova, per trovare il giusto tempio tra quelli di Angkor. Pellegrini e Giunta, i Novelli Sposi, invece, hanno trovato subito l’ultima destinazione, ma non è bastato a vincere. «La vittoria poteva essere la ciliegina sulla torta – ha detto Giunta alla fine - ma non riesco a essere amareggiato: abbiamo fatto, dal primo giorno all’ultimo, sempre il massimo. Nella vita si vince e si perde». «Un viaggio bellissimo, una luna di miele inusuale, abbiamo vissuto tutto e lo abbiamo fatto insieme» ha detto Pellegrini, e Giunta poi ha aggiunto: «Si torna a casa sorridenti e felici».