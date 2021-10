L'anconetano Baltimora avanti a X Factor: «Dai giudici tanti commenti positivi, ora devo affrontare il secondo live con le cover»

ANCONA - «Un’emozione molto bella, esplosa al termine dell’esibizione»: così Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, il giorno dopo l’esordio nei live di X Factor. Ha presentato l’inedito “Altro”, riadattato durante il lavoro con il suo giudice Hell Raton, e inserito nel mixtape di X Factor 2021, disponibile dalla mezzanotte di ieri su tutti i digital partner, tra cui Spotify.



In arte Baltimora

Edoardo Spinsante, vent’anni, è uno studente, si legge nella presentazione ufficiale, «un po’ nerd, dalla vocalità e dalla penna interessanti, che suona pianoforte e chitarra e si diverte nella produzione». Finora produttore musicale, Spinsante ha sempre fatto la sua musica e, racconta lui stesso, «non cantavo, perché non era il mio piano A. Mi sono dedicato alla produzione musicale per poter essere più vicino alla musica, e poi, ora, quest’avventura a X Factor». Un singolo, come del resto tutti i testi che lui stesso produce, che parla di sé e delle sue esperienze. “Altro” è un brano che parla di pensieri e di insonnia.

«Potrà sembrare banale – spiega Baltimora – la genesi del brano è capitata di notte. Spesso non riesco a dormire, e allora non potendo mettermi a suonare alle due e mezza della notte, in quell’occasione ho acceso il telefono, aperto il blocco note e iniziato a buttare giù i pensieri, per raccontarli». I pensieri sono alla base del brano, che parla di come lottano tra loro e di come gli impediscono di dormire.



Il suo giudice

Hell Raton presentandolo ha detto: «Hai il super potere di riuscire a fermare il tempo». Un commento che è piaciuto all’artista anconetano: «Sono contento - ha detto - mi ha fatto piacere». Stessa cosa per le parole degli altri giudici. Emma gli ha detto che ha «una grande personalità e sa bene cosa vuole».

Anche le parole di Mika sono state positive: «Ti muovi poco, sai controllare l’ambiente sul palco. Una caratteristica che hai oppure no, perché non si impara. Tu ce l’hai». Per quanto non proprio vicino ai gusti di Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours gli ha detto che «Manuelito (Hell Raton) ti ha reso maturo, avete fatto un bel lavoro di produzione, il tuo brano finirà bene sui network».



La serata

Spinsante si è esibito con il numero due nella prima manche: dopo il televoto è risultato tra i tre più graditi. Il regolamento prevede che giovedì prossimo ci sia il secondo live con le cover. «Non le temo, non le amo proprio, ma le affronterò come quando produco i brani di altri», chiude Baltimora. La prossima settimana i voti della seconda puntata si sommeranno alla prima: ci sarà una graduatoria e alla fine anche il primo eliminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA