L'anconetano Baltimora, vincitore di X Factor, live al Mamamia di Senigallia per presentare il suo tour

ANCONA - Si va verso la bella stagione ma i locali al chiuso tengono ancora botta, preparano un altro fine settimana di divertimento, mentre alcuni di quelli all’aperto aprono già le porte. Primo grande evento all’aperto del weekend domenica al Petè di Civitanova: White Party. White dress code. Ingresso su invito. Dj guest in esclusiva Albertino. In collaborazione con: Romana 1970, La Serra – Laboratorio di Cucina e Musica, Calamarao Civitanova. Powered by: Radio m2o, Radio Deejay, on-the-night. Alla Terrazza di San Benedetto: domani Opening Summer Season 2022. Performance dj Danny Losito Aka Double Dee, voice Luca Kovac. Altro evento live al Mamamia di Senigallia. Stasera alle ore 21 Baltimora annuncia il suo primo tour! Canta, produce e arriva dritto al cuore: il vincitore di X Factor è pronto a tornare sul palco e lo fa passando proprio da quello del locale senigalliese che settimana scorsa aveva ospitato i Subsonica.



Al Miù di Marotta stasera “Opening Miu Jardin”, l’apertura del giardino per ballare all’aperto. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. Domani Sacky, giovane ma già affermato rapper milanese, ma di origini marocchine, con alle spalle un passato difficile che grazie alla musica sta superando. Domani al Brahma Clubship di Civitanova Vida Loca Closing Party. Il party reggaeton ed hip hop più caldo della penisola. Domani al Mia di Porto Recanati Evento Mamacita. In Riva all’Adriatico ritorna fuego. Mamacita Djs Visuals by Paul Bridge Performers: J’ons Official Radio Partner Radio 105. Sempre domani e sempre a Civitanova altro closing party, quello del Donoma Club. Latin Power Night. Il party reggaeton ed hip hop. Ancora domani alla Discoteca Baia Imperiale di Gabicce Mare: da dove tutto ebbe inizio. Il Grande Ritorno del Remember Baia degli Angeli. La Dance Music degli anni ’70 ai giorni nostri. 50° Anniversario.



Al Miami di Monsano domani Mamacita Closing Party, ultimo appuntamento stagionale per il party di successo dell’inverno 21-22. Al Sottovento di Numana ultimo weekend della stagione da ballare con cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato in consolle: Alex T dj e Reny Love voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Ancora domani appuntamento weekend per il Jonathan Disco Beach San Benedetto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento.

Sempre a San Benedetto al Kontiki stasera Latin Urban Party, domani cena spettacolo. Domani al Madeirinho di Civitanova pre disco, club latino, cena, spettacolo e dj. L’unica churrascaria delle Marche. Rimanendo a Civitanova domani alle Dune inaugurazione del sabato con Movimenti Notturni. Cena spettacolo e dopocena discoteca. Tavolo social a cena insieme per fare nuove amicizie.

