Baltimora e Hu a braccetto, escono lo stesso giorno gli album “Marecittà” del vincitore di X Factor e “Numeri primi” dell'artista fermana

ANCONA - Tutto l’11 marzo. Il prossimo venerdì, infatti, usciranno “Marecittà”, il primo disco del giovane anconetano Baltimora, vincitore di X Factor 2021, e “Numeri primi”, il primo album della fermana Hu, protagonista al Festival di Sanremo.



Non solo Ep

Ieri è stata resa nota la tracklist dell’Ep di esordio di Baltimora, al secolo Edoardo Spinsante, sette brani, tra cui “Altro” e “Baltimora”, presentati a X Factor, “Colore”, lanciato qualche settimana fa, e “Marecittà”, che uscirà proprio venerdì, contestualmente all’intero album.

Un disco che lo rappresenta appieno, interamente prodotto dal giovane anconetano. «È un album che parla di me – commenta – di come vivo le cose. Tutte le canzoni sono attraversate da un velo di malinconia, e in ognuna la produzione non ha pensieri, né regole, è sincera». La scelta è caduta su pezzi diversi che vanno a comporre il puzzle del passato di Baltimora. «Li ho raccolti volutamente – spiega – ed ora, dopo aver risistemato la produzione, hanno un loro senso comune». Lo stesso filo conduttore. Ma non è tutto, perché l’11 marzo uscirà su Disney+ il nuovo film Disney e Pixar “Red”, in cui Spinsante interpreta un cameo, doppiando il personaggio di Tae Yong. Yong, nella storia del film, è un componente dei 4*Town, la prima boy band di Pixar. Partirà a maggio, infine, il tour di Baltimora: il 10 al Largo Venue di Roma, il 13 al Mamamia di Senigallia, il 15 alla Santeria Toscana di Milano.

L’unicità

Non solo Baltimora, perché l’11 marzo uscirà anche “Numeri primi”, l’album di Hu, al secolo Federica Ferracuti. «Io preparo le lacrime, ma anche le scarpe comode per ballare», ha scritto la cantautrice fermana sui social, diffondendo la tracklist del suo primo album. L’artista commenta così: «Siamo unici, irripetibili, indivisibili. Siamo esseri speciali: numeri primi». Sono 11 anche le canzoni del disco, che uniscono l’elettronica alla profondità del testo. Tra i brani ci sono “Numeri primi”, che dà il titolo all’album, “Millemila”, il singolo uscito prima di Sanremo, “Guai”, con il feat di Francesca Michielin. C’è ovviamente anche “Abbi cura di te”, il brano che la fermana ha presentato all’ultimo festival di Sanremo insieme al rapper Highsnob, Michele Matera. L’album è già disponibile in pre-ordine da diversi giorni, come annunciato dalla stessa Hu. La fermana ha iniziato a studiare musica a 12 anni, poi la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2020 prima, poi quella a Sanremo tra i big, quest’anno, insieme a Highsnob. Dopo l’uscita del disco, non resta che attendere l’annuncio delle date del suo prossimo tour.

