L'anconetano Baltimora stupisce giudici e pubblico e stacca il pass per il quarto live di X Factor

ANCONA - Ha cantato “Turning tables” di Adele in maniera impeccabile: l’anconetano Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, stacca così il pass per il quarto live di X Factor. Dopo i complimenti dei giudici, è stato tra i più graditi dal pubblico da casa e promosso senza vedere, nemmeno da lontano, il ballottaggio finale.

La puntata, apertasi con la partecipazione di Dardust, per un’iniziativa sul cambiamento ambientale (artisti e giudici protagonisti con cartelli), ha visto Gazzelle come ospite, e l’eliminazione finale di Vale Lp e dei Karakaz. È stato Hell Raton, alla guida del roster di Baltimora, ad assegnare all’anconetano il brano di Adele, convinto, prima dell’esibizione del giovane artista, che questo avrebbe contribuito a «fargli prendere il volo e trasformarlo. C’è qualcosa in lui che non so spiegarmi, è passato inosservato, probabilmente perché “l’essenziale è invisibile agli occhi”, come scriveva qualcuno».



Ed è stato davvero bravo. «Adoro questo brano – gli ha detto Manuel Agnelli -. Un bell’attacco originale, hai dimostrato tutto quello che sei capace di fare. Complimenti per la produzione. Un bel salto mortale». La produzione è piaciuta molto anche a Emma che ha sottolineato come «mi ha spaccato l’anima. Con questo brano hai dimostrato cosa vuol dire rischiare e andare oltre».

Baltimora piace sempre di più anche a Mika. «All’inizio pensavo non avessi personalità – gli ha detto – pur avendo una grandissima voce. Ora invece stai dimostrando di poter lavorare davvero bene e se mi proponessero un duetto ti sceglierei subito». Esibitosi sesto tra i sei della prima manche, Baltimora da subito come detto ha avuto il pass per la prossima puntata. Al ballottaggio sono invece andati Vale Lp, Le Endrigo, Nika Paris, i Karakaz. Eliminata al televoto Vale Lp, i giudici hanno fatto il primo tilt: due a due i voti per Karakaz e Le Endrigo, gruppo, quest’ultimo, che è stato promosso da un televoto lampo.

