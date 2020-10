All'Auditorium della Mole di Ancona il live di Emmet Cohen

ANCONA - All'Auditorium della Mole di Ancona lunedì 5 ottobre alle ore 21,15 il live di Emmet Cohen. Trentenne da pochi mesi, Emmet Cohen rappresenta una delle massime espressioni del pianoforte jazz attuale. In particolare nella formula del trio, che gli permette una libertà espressiva ad ampio raggio e di originale intensità. Grazie al lungo affiatamento con Yasushi Nakamura e Kyle Pool, si è infatti sviluppata un’empatia straordinaria, in cui cambi di tempo, stop e ripartenze, modulazioni armoniche e ritmiche, si susseguono con una fluidità impressionante, tale da catturare subito l’ascoltatore.



Padrone di una cultura musicale vastissima, da Fats Waller ai giorni nostri, Cohen indaga repertori jazzistici e del Great American Songbook con fantasia pari a una padronanza tecnica da virtuoso. La sua attività è inoltre poliedrica: oltre al trio, collabora stabilmente con il bassista Chrstian McBride, la cantante Veronica Swift, insegna al Lincoln Center nel programma Jazz for Young People, e si occupa anche di ensemble di danza. Tra i dischi registrati è di notevole rilievo la serie Masters Legacy, arrivata al 4° volume, in cui il pianista appare accanto a grandi figure come George Coleman, Benny Golson, Albert Heath, Ron Carter e Jimmy Cobb. Di particolare interesse, in questi lunghi mesi di Covid-19, i suoi concerti Live from Emmet’s Place, previsti ogni lunedì alle 19,30 in streaming gratuiti direttamente dal salotto di casa.

Emmet Cohen, pianoforte; Yasushi Nakamura, contrabbasso; Kyle Pool, batteria



Ingresso: posto unico euro 10+ diritti prevendita (capienza ridotta). Prevendita presso tutti i punti vendita Vivaticket (ad Ancona: Casa Musicale, corso Stamira 18) e online su Vivaticket. Biglietteria aperta la sera del concerto dalle ore 20.

