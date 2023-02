ANCONA - Ritornare a vivere gli spazi della città, respirare cultura ed ascoltare le forme delle musica evolversi con il passare degli anni. Oggi pomeriggio, alle 16, all’interno della sala Vanvitelli della Mole vanvitelliana, andrà in scena Ancona Under Pressure, una domenica pomeriggio pensata per ritrovare spazi di incontro tra generazioni diverse. Protagonisti di questo evento due giovanissimi artisti marchigiani under 25 che già hanno iniziato a farsi apprezzare con la propria musica, sul palco saliranno oggi pomeriggio Lisa Lain e Atarde.



Gli artisti



La prima, Lisa Lain è una giovanissima cantante marchigiana, originaria di Jesi, che definisce il suo suono come “LoveCore”. Voce e chitarra, per una danza di note ed arpeggi che si fondono creando un mood unico e decisamente coinvolgente. Tra nostalgia e memoria, la giovane cantautrice marchigiana porterà sul palco anche le canzoni del suo debutto intitolato “Nuda”. Insieme a Lisa Lain anche Atarde (nome d’arte di Leonardo Celsi), è un cantautore anconetano del 2001. Nel 2022, con l’etichetta Pezzi Dischi e la distribuzione di Island Records, esce “Difetti di forma”, il suo primo progetto discografico. Il suono di Atarde è decisamente personale, capace di unire influenze pop e rap senza dimenticare una vena cantautorale decisamente personale. A rendere ancora più interessante il live la presenza di Francesco Taucci (tastiere/synth), Nicola Marconi (chitarre) e Alessandro della Lunga (batteria e percussioni). Lo spettacolo prenderà il via alle 16, e sarà ad ingresso gratuito.



Il progetto



L’evento, promosso da Arci Ancona, partecipa al progetto finanziato dalla Regione, Viridee: Visioni Resilienza Idee. Progetto che coinvolge enti del Terzo Settore (volontariato) a sostegno di attività di interesse sociale. «Questo è un evento che abbiamo fortemente voluto – spiegano gli organizzatori -. Arci Ancona ha pensato che una domenica pomeriggio musicale potesse creare un momento di socialità culturale, indirizzato sì ad un pubblico di giovani ragazzi e ragazze ma aperto anche a tutte le fasce d’età. Abbiamo pensato ai giovani principalmente anche dal punto di vista musicale perché durante il covid sono la fascia d’età che ha perso più occasioni di confronto e socialità e quindi abbiamo pensato che spazio e fiducia nei giovani autori potesse essere la risposta».



La collaborazione

Ancona Under Pressure può vantare il patrocinio della città di Ancona e avviene in collaborazione con La Mia Generazione Festival, la Mole Ancona, Lazzabaretto e Radio Controluce. Quest’ultima radio, nata all’interno del liceo Galilei, intervisterà artisti e pubblico per capire come e quanto la musica possa sostenere le persone e dare una prospettiva diversa alle vite di tanti.