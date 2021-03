Truccarsi è un'arte, il make up fai-da-te consigliato dall'esperta con eyeliner e cipria

ANCONA - Truccarsi è un’arte. Tanto più se si devono scegliere i prodotti giusti al proprio tipo di pelle, alla propria carnagione e anche alla propria età. Prodotti, tra l’altro, spesso costosi e non sempre all’altezza delle aspettative. Ma è possibile anche crearli da sé. Già, perché, alla fine, chi fa da sé fa per tre.

«Dopo anni trascorsi a coprire il mio viso con il make up, ho finalmente compreso che non deve coprire ma valorizzare ciò che di bello abbiamo», fa sapere Melissa “Meglio naturale”, abruzzese di origine ma marchigiana di adozione, esperta di cosmesi naturale DIY (do it yourself). Dunque, «realizzare a casa i miei trucchi è stata una vera e propria sfida di autoproduzione». Ogni giorno, tutti noi siamo bombardati da pubblicità ammalianti di mascara, fondotinta, lucidalabbra che promettono miracoli: da labbra carnose a occhi con ciglia da mille e una notte.

«I prodotti fatti in casa – chiarisce Melissa - rappresentano un giusto compromesso tra semplicità di realizzazione e performance. Certo, non possiamo pretendere l’effetto waterproof ma possiamo beneficiarne per un uso quotidiano. Senza contare che si può risparmiare molto e proteggere anche la nostra pelle dall’abuso di sostanze chimiche che spesso finiscono per interagire e creare problemi come brufoli, punti neri e talora anche dermatiti». Ecco, allora, due semplici proposte per il make up fai da te con ingredienti facili da reperire: eyeliner e cipria.



Per realizzare un eyeliner, servono un cucchiaino scarso di aloe vera gel, un cucchiaino e mezzo di carbone vegetale e 2-3 gocce di olio vegetale, meglio se jojoba. «È una ricetta semplice per cominciare ad autoprodurre i nostri cosmetici - spiega Melissa -. È sufficiente mesciare l’aloe vera gel con qualche goccia di olio di jojoba, quindi aggiungere carbone vegetale. Si mescola il tutto e lo si versa in un piccolo contenitore». A questo punto, «applica con un pennellino per eyeliner, con pazienza: è sempre una ricetta fai da te. Si conserva per una decina di giorni a temperatura ambiente».

Le proprietà? «L’aloe vera aumenta l’idratazione, è lenitiva e ha effetto lifting naturale mentre l’olio di jojoba è un antiossidante e aumenta l’elasticità della pelle. Da ultimo, il carbone vegetale è il pigmento nero più naturale che esista». Il risultato finale sarà eccellente, magari non potremo partecipare a una cerimonia... strappalacrime ma, comunque, riusciremo ad avere un aspetto curato. Soprattutto, very nature.



Pochi gli ingredienti per produrre la cipria: un cucchiaio di amido di riso, un cucchiaino di cacao amaro in polvere, mezzo cucchiaino di cucurma in polvere. «Bisogna mescolare tutto – evidenzia l’esperta - con l’aiuto di un tritatutto per spezie o un macinacaffè elettrico. Da conservare, poi, in barattolo ben chiuso. Da applicare con l’aiuto di una spugnetta per cipria, per donare alla pelle un effetto mat». Il make up casalingo è pronto da servire e utilizzare per le migliori occasioni. Perché la bellezza è anzitutto amare la natura e la semplicità.

