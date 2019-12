Il grande regista Amelio ospite a Corto Dorico: «Convinto da Bellocchio»

ANCONA - Domenica ricchissima a Corto Dorico. Alle 11 al Cinema Azzurro, ultimo appuntamento con il cinema di Elio Petri. Sarà proiettato, in versione restaurata, “Todo Modo”, ispirato all’omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Nel pomeriggio, tutti alla Mole Vanvitelliana. Alle 15 a La Casa Unicorn – Sala Boxe la prima delle attese Masterclass del Festival aprirà la sezione “Cinemaèreale”, una finestra sul cinema documentario italiano contemporaneo, e inaugurerà l’omonimo laboratorio sostenuto da Fondazione Cariverona, diretto da Emanuele Mochi e curato da professionisti del cinema di realtà, che durerà per tutto il 2020. Di cosa parliamo quando diciamo “documentario”? Sono davvero così rigide le differenze tra cinema di finzione e cinema del reale? Tenterà di rispondere uno dei più importanti documentaristi italiani, Gianfranco Pannone. Alle 16 all’Auditorium, “I 400 Colpi” di François Truffaut, il film-manifesto della Nouvelle Vague, alla presenza di Gianni Amelio e Steve Della Casa. Alle 19, sempre in Auditorium, Amelio presenterà il suo cortometraggio “Passatempo”.

Al telefono, il maestro ci ha detto: «Non avrei mai pensato di girare un corto. Mi ha convinto Marco Bellocchio quando sono andato a insegnare nella sua scuola di cinema, a Bobbio. Ho scritto soggetto e sceneggiatura, i ragazzi sono stati coinvolti nei ruoli più disparati. Ma non in quello di aiuto regista: non si impara niente a far l’aiuto regista. Nel film, un ex professore compone uno schema di cruciverba e sfida un ragazzo del Mali a riempirlo: ma senza conoscere le definizioni. È un duello il cui esito è già scritto. È una allegoria del mondo di oggi. Della difficoltà ad accogliere il diverso, del rifiuto del diverso dovuto alla paura. Mi piace molto la forma allegorica, prediletta anche dal vecchio Buñuel. Sono curioso di verificare la reazione del pubblico». Alle 17 e alle 20 a La Casa Unicorn – Sala Boxe, appuntamento con la sezione parallela del Festival “Memorie Future – Italia”. “Gola Hundun in Coesistenza Natura e Civiltà Umana” è un’esperienza che affonda le sue radici nella profonda riflessione sulla relazione simbiotica ma conflittuale tra l’essere umano e la biosfera. Nell’incontro “Mondeggi Bene Comune - Fattoria Senza Padrone” si parlerà di agroecologia. Vicino Firenze si è sviluppato un progetto volto a contrastare il “land grabbing” delle terre di stato, per continuare a lavorarle senza sfruttamento della natura e delle persone. Interverranno i rappresentanti della comunità di Genuino Clandestino. Mentre l’artista Run (all’anagrafe Giacomo Bufarini) e il regista Gastone Clementi racconteranno il loro viaggio a Shenzen.

Alle 21.15, in Auditorium, sarà proiettato “Nimic”, il corto di Yorgos Lanthimos con protagonisti Matt Dillon e Daphe Patakia: una giovane violoncellista e uno sconosciuto in metropolitana. Chiuderà la giornata il doc “Lascia stare i Santi” di Pannone, un viaggio lungo un secolo nel mondo della religione popolare. L’autore dialogherà con il pubblico.

