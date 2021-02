Da “Rossinando” con la Banda Osiris alla Pozzi, Amato Teatro al secondo atto

ANCONA - Con la speranza che dopo i musei si possano riaprire anche i teatri, è stato presentato ieri il “secondo atto” del cartellone “Amato teatro a casa tua!” che, sull’onda del successo della prima edizione, rilancia 7 proposte (9 sere di spettacolo) in streaming, da altrettanti teatri marchigiani, per un vero e proprio cartellone diffuso dal 5 al 26 febbraio. «I 3000 spettatori della prima edizione ci hanno confermato l’importanza del progetto e l’esigenza di proseguire con un cartellone ancora più consapevole del bisogno di bellezza dei nostri spettatori e del desiderio di tornare al più presto in presenza», ha sottolineato il direttore Amat Gilberto Santini.



Un progetto che non ha nessuna intenzione di “sostituire” il teatro, ma che cammina parallelamente a una possibile ulteriore proposta: gli scenari degli spettacoli proposti sono proprio i magnifici teatri marchigiani in una scenografia inedita, dal palcoscenico alla platea, per una diversa ed emozionante dimensione prospettica. La sinergia con Amat ha creato anche ulteriori segnali di collaborazione tra teatri: ne è un esempio il primo appuntamento, (5-7 febbraio), “Rossinando” con la Banda Osiris, che sarà trasmesso dalla nuova Accademia della musica “Franco Corelli” di Camerino, realizzato da Comune di Pesaro, Comune di Camerino, Regione Marche/L’Europa con noi per ripartire – Por Fesr Marche 2014-2020, Amat e MiBact nell’ambito del progetto Rossinimania per le Marche. Una straordinaria signora del teatro come Maddalena Crippa, affronterà invece, dal Ventidio Basso di Ascoli, l’intensa scrittura dei diari di Etty Hillesum, con “Deve trattarsi di autentico amore per la vita”, un toccante ritratto dell’impeto di giovinezza di una giovane vittima dei campi di concentramento.

È tutto dedicato agli innamorati l’appuntamento del 14 febbraio dal Lauro Rossi di Macerata: “Nella lingua e nella spada” è infatti il melologo, tra poesia e musica, con cui Elena Bucci si ispira alla storia d’amore tra il poeta e rivoluzionario greco Alekos Panagulis e la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. È Ascanio Celestini a catapultarci nella cruda attualità con il suo “I parassiti. Un diario nei giorni del Covid-19”, in debutto ed esclusiva regionale dal Teatro della Fortuna di Fano. Una fotografia del disorientamento dello stato attuale creato dalla pandemia.

Maria Amelia Monti sarà la protagonista del testo di Edoardo Erba “Si è fatto tardi molto presto. Il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone”, dal Concordia di San Benedetto, mentre un inedito esperimento di danza in streaming sarà quello proposto da Luna Cenere e il suo “Zoè” dal Rossini di Pesaro. Chiude questo secondo atto, un’altra icona del teatro, Elisabetta Pozzi con “Cassandra o dell’inganno”, dal Gentile di Fabriano. Tranne il primo appuntamento, gli spettacoli sono visibili su tablet o pc e fruibili dalla piattaforma “marcheinscena.it”, biglietti a 5 euro su vivaticket.com.

