Arriva “Alis”, viaggio nel fantastico con i più grandi performer al mondo

ANCONA - Terminata l’attesa per il nuovissimo show “Alis”, ancora più spettacolare e come non si è mai visto prima. Il debutto a Piacenza e le tappe successive di Mantova e Forlì non hanno deluso le attese del pubblico, che ha accolto entusiasta la versione inedita del tour natalizio. Anche a Bolzano, per il Capodanno, l’arena ha fatto il gran pienone già in prevendita. Ora è il momento del gran finale del 9° tour proprio ad Ancona ed è un atteso ritorno dopo tre anni dalla prima versione di “Alis”.

Applaudito ad oggi da quasi 200.000 spettatori, è lo spettacolo presentato da Le Cirque World’s Top Performers, la compagnia con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e del Nouveau Cirque. Un cast unico al mondo! “Alis” ha ottenuto un successo eclatante e oltre le previsioni. Andato in scena in Italia e all’estero, nei teatri e nelle arene, ha continuato a registrare sold out e record di spettatori. La critica lo ha definito “Un fenomeno unico nel suo genere, uno show mondiale che incanta”. Grande soddisfazione per Le Cirque World’s Top Performers, che ha voluto rendere ogni tour più spettacolare e affascinante del precedente, proseguendo nella continua evoluzione artistica, tecnica e scenografica. Nuove emozioni e nuove meraviglie, novità e sorprese con nuovi artisti e numeri incredibili a terra e aerei.

“Alis” torna completamente rinnovato al PalaPrometeo con 3 spettacoli: oggi, sabato 4, e domenica 5 gennaio alle ore 21, lunedì 6 gennaio alle ore 17. Lo spettacolo è per tutti, per un pubblico di ogni età e da non perdere. Prenderà per mano lo spettatore per portarlo alla scoperta di un inedito viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell’800 e ad “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Quasi 2 ore di spettacolo senza interruzioni e senza animali. © RIPRODUZIONE RISERVATA