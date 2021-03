L'albero di Pasqua in appartamento o in giardino per la gioia dei più piccoli

ANCONA - Oggi, fare l’albero di Pasqua è un’usanza che abbellisce numerose case. Un ornamento che si costruisce in famiglia per la gioia dei più piccoli e mette tanta allegria soprattutto in questi giorni davvero non facili. È una tradizione tedesca e dei paesi scandinavi e, a differenza del pagano albero di Natale che rimane un addobbo, l’albero pasquale ha un significato religioso. Si trova in due passaggi della Genesi. Rappresenta l’albero della vita che Dio fece germogliare in mezzo al giardino del Paradiso terrestre, ma ricorda anche la resurrezione di Gesù che riapre all’uomo l’accesso al Paradiso e gli restituisce la possibilità di cogliere il frutto dell’immortalità.



Chi vuole rispettare la tradizione tedesca deve prendere 7 rami di albero di pesco con boccioli chiusi o di un altro albero come il melo, il ciliegio, l’albicocco ma con delle gemme, aggiungere un ramoscello d’ulivo benedetto e tante piccole decorazioni che rappresentano la primavera. Uccellini, uova decorate, di cioccolato, fiocchi. Ad esempio in Svezia, il “Paskris” tra i rami ha sempre qualche piuma. Ricordano quelle delle colombe portatrici di pace, un altro simbolo della Pasqua. L’albero pasquale è comunque il passaporto per viaggiare di fantasia. Non male quello in style Shabby Chic. Si prende un bel ramo con delle gemme e si dipinge con una bomboletta spray di colore bianco opaco. Ricordarsi di fare il lavoro fuori, proteggendo il suolo, e di lasciarlo asciugare per alcune ore al fine di far evaporare del tutto l’odore. Prendere un bel vaso, riempire di sassi e decorare.

Se si vuole creare un angolo bohémien, molto bello avvolgere il tronco con dei fili di lana coloratissimi e al posto delle uova, usando la colla a caldo decorarlo con dei mini ponpon. L’uso di un grande vaso trasparente consente di “tipicizzare” l’albero pasquale. Far vedere l’intreccio di rami naturali esalta la nudità del legno e i colori delle uova appese ad un nastro. Come potrebbe anche essere un albero goloso. Ossia nel vaso ci sono delle uova colorate di zucchero o di cioccolata da cui emergono rami fini di legno che si spennellano di colla vinilica e si vestono di decorazioni di granella di zucchero coloratissime. Non male usare un corno d’abbondanza in vimini e riempirlo con tanti rametti secchi messi ad arco. Un lavoro che si prepara legando i rami sfasandoli dalla base. Attenzione a distribuire bene il peso. Regola da tenere a mente per qualsiasi composizione ma più di tutto per chi usa le damigiane e grandi rami.

Per chi ha poco posto, sfruttare un semplice barattolo da conserva o un boccale di vetro dipinto nei toni pastello ed inserire dentro pochi rami e un bell’uovo. Uno solo ma colorato. Giocare con una serie di tre. Ossia boccali dipinti di verde, rosa, azzurrino con dentro dei rametti di legno e in mezzo uova dipinte di verde, rosa azzurrino.

