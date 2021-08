“Amore malato - Gli angeli della morte di Saronno": in onda martedì 31 agosto su Crime+Investigation

Due amanti clandestini - Leonardo Cazzaniga, anestesista, e Laura Taroni, infermiera – e una serie di morti misteriose avvenute all'Ospedale di Saronno, in cui i due lavorano: è il caso raccontato nel documentario Amore malato - Gli angeli della morte di Saronno, in onda martedì 31 agosto alle 22.00 su Crime+Investigation (su Sky al canale 119). Il documentario ricostruisce la vicenda dal punto di vista sentimentale e giudiziario con documenti inediti, intercettazioni telefoniche e le voci di alcuni protagonisti come Jessica Piras, ex collega di Cazzaniga e Taroni, e il Maggiore dei Carabinieri Giuseppe Regina, che ha condotto le indagini. L’inchiesta, denominata “Angeli e Demoni”, parte dalla Procura di Busto Arsizio nel 2014: un’infermiera accusa Cazzaniga di aver deliberatamente somministrato a molti pazienti il cosiddetto ‘protocollo Cazzaniga’, un mix letale di farmaci capace di uccidere in pochi minuti. In reparto, sotto gli occhi di tutti, proprio tra quelle corsie dove era sbocciato l’amore tra il medico e Laura Taroni. Le indagini si amplieranno fino a ipotizzare più di dieci omicidi, tra cui anche la madre e il marito di lei. Possibile che la coppia abbia operato indisturbata all’interno dell’ospedale per un periodo di tempo così lungo e che nessuno si sia accorto della loro fascinazione per il controllo sulla morte altrui?

Amore malato - Gli angeli della morte di Saronno è una produzione Stand By Me per A+E Networks Italia. Prodotto da Simona Ercolani; scritto da Simone Giorgi; a cura di Lorenzo De Alexandris; supervisore alla produzione Teresa Carducci; produttore esecutivo Fabrizio Forner; direttore della Fotografia Cristiano De Vincenzi; montaggio Ilaria Valesini; regia di Federico Marchi.

