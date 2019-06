Amici Vip, al timone non ci sarà Maria De Filippi: scatta il toto-conduttore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'edizione Vip di Amici, annunciata da Maria De Filippi, sta già riscuotendo una notevole curiosità tra i telespettatori che amano Queen Mary. Anche se, a quanto pare, non sarà lei a condurre la trasmissione, che nella prossima stagione andrà in onda in contemporanea con l'edizione classica del talent-show.Una cosa è certa: quando si tratta di Maria De Filippi, anche il maggior azzardo rischia di essere una intuizione vincente. Non sarà però la moglie di Maurizio Costanzo a condurre Amici Vip, ma è quasi certo che sarà lei a scegliere il designato (o la designata). Proprio per questo motivo, negli ultimi giorni si sono diffuse diverse ipotesi: il settimanale Gente ha parlato di Filippo Bisciglia, anche se quest'ultimo appare strafavorito per condurre l'edizione vip di Temptation Island. SuperguidaTv ha invece avanzato l'ipotesi Diana Del Bufalo, che è stata lanciata proprio da Amici qualche anno fa. Non è da escludere del tutto anche Ilary Blasi, che ha già annunciato da tempo di voler concludere l'esperienza con il Gf Vip e al momento dovrebbe limitarsi a condurre Giochi senza frontiere.La formula di Amici Vip è ripresa da quella classica, in vigore durante le primissime edizioni del talent: i concorrenti in gara non avranno una disciplina specifica e dovranno dimostrare di essere in grado di superare ogni genere di prova. Nelle prossime settimane ci saranno novità importanti sui protagonisti, ma già si sono diffuse indiscrezioni su una partecipazione di Gianni Sperti e Giovanni Ciacci.