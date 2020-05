Amici Speciali, Gaia accusata di plagio in diretta: «Volevi fare la furbetta», la rivelazione fa scoppiare in lacrime la cantante. Come un fulmine a ciel sereno poco dopo la mezzanotte in diretta su canale 5 scoppia uno scandalo. Arriva un'accusa pesante nei confronti dell'ultima vincitrice di Amici 19, ma cosa sta succedendo?

Gaia Gozzi, vincitrice dell'ultima edizione di Amici 19 è vittima di uno scherzo crudelissimo da parte di Maria de Filippi &CO. Durante la seconda puntata di Amici Speciali dopo aver cantato Coco Chanel, la cantante viene giudicata dalle speaker radiofoniche presenti in studio, tra di loro c'è la giornalista Daniela Cappelletti che lancia una pesante accusa: «Gaia ammettilo, sei giovane, Chega è una cover!», Gaia è ammutolita, ma la giornalista insiste: «Allora è un plagio! Hai copiato la melodia di un brano, è risaputo. Volevi fare la furbettaperché hai usato il brasiliano, hai 20 anni, è normale sbagliare, basta dirlo». Gaia timidamente risponde: «sono tranquilla perchè ho scritto tutto io, non è possibile Maria lo giuro». Secondo la presunta giornalista, che si rivelerà poi essere una brava e credibile attrice, Checa è la copia esatta di un altro brano dal titolo “è tanto che non la vedo". Solo quando la regia manda in onda il brano, che altro non è che una parodia del comico Sergio Friscia, Gaia scoppia a piangere e a ridere allo stesso tempo, con Maria che la consola dicendole: «Ma davvero ci hai creduto?». Per tutto il tempo dello scherzo sullo schermo è comparsa la dicitura "Scherzo per Gaia", ma è stato talmente credibile che in pochissimi se ne sono davvero accorti.

Ultimo aggiornamento: 09:12

