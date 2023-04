Amici, Raimondo Todaro e la lite "tagliata": i dettagli social che confermano la bufera. Cosa è successo

Raimondo Todaro e Maria De Filippi avrebbero discusso duramente nell'ultima puntata di Amici. La scena sarebbe però stata tagliata, ma dai social emergono dei dettagli che confermano quello che ormai da ore sta circolando sul web. A confermare la polemica sarebbe proprio l'ex ballerino di Ballando con le Stelle, con una storia su Instagram.

La lite

Se da un lato nel corso della serata Todaro ha conquistato il pubblico con un meraviglioso ballo con Francesca Tocca, Todaro ha visto finire al ballottaggio finale due dei suoi allievi e non avrebbe preso bene l'uscita del concorrente napoletano. Secondo quanto trapelato sul web negli scorsi giorni, durante la registrazione sarebbe avvenuta una lite tra Todaro e Michele Bravi in cui è intervenuta anche Maria De Filippi. Il motivo sarebbe legato anche alla scelta di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio Angelina Mango al posto di Cricca, una scelta "strategica"che non è piaciuta a Raimondo.

Polemica social

Se dalla messa in onda non trapela troppo la polemica, pare però sia stata molto accesa e la storia social di Raimondo lo confermerebbe. Il ballerino ha postato una foto di lui con Siani, ospite della serata, commentando: «È riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensate quanto sia bravo». Con queste parole Todaro confermerebbe la delusione e nasconderebbe anche un velo di polemica. Si tratta ovviamente di supposizioni, ma le voci sono sempre più insistenti.