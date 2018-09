Amici, con la nuova stagione via due insegnanti Ecco chi condurrà il daytime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piccola e parziale rivoluzione per Amici, mentre si avvicina sempre più l'inizio della nuova stagione. Secondo diverse indiscrezioni, due insegnanti lasceranno la trasmissione, ma ci sarà un cambio anche per quanto riguarda la conduzione della striscia quotidiana del talent diCome riporta Tvblog.it, infatti,non saranno più nel corpo insegnanti della trasmissione. Confermati, invece,anche nel daytime: i due, però, saranno affiancati da una new entry, che però è anche una vecchia conoscenza del programma.Con tutta probabilità, infatti, sarà, già ballerina della dodicesima edizione e membro del corpo di ballo nel 2016. La ragazza, che a breve convolerà a nozze con il figlio di Lucio Presta, Niccolò, potrebbe prendere il posto, alla conduzione, che fu di, prima che l'ex marito di Belen Rodriguez decidesse di lasciare Amici per il ruolo di inviato all'Isola dei Famosi. Anche Stefano De Martino, però, potrebbe essere un gradito ritorno: secondo Davide Maggio , il ballerino diventato famoso proprio grazie a Amici potrebbe tornare protagonista come insegnante di danza.