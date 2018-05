Amici, domenica puntata con ospiti Sophia Lauren D'Alessio e Gino Paoli

Domenica 27 maggio, in prima serata su Canale 5, imperdibile appuntamento con Maria De Filippi per l’ottava puntata di Amici. Proseguono le sfide per aggiudicarsi un posto in finale: i cantanti Carmen, Einar, Emma e Irama e la ballerina (gia’ vincitrice del circuito Danza) Lauren.



Questa settimana graditissimi ospiti sul palco: Sophia Loren, Ornella Vanoni, Gino Paoli, Gigi D’Alessio, Riki, Carla Fracci e Annalisa. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è scritto con Mauro Monaco, Fabio Pastrello, Emanuela Sempio e Luca Zanforlin. A cura di Eliana Guerra. Direttore artistico Luca Tommassini. Alla regia Andrea Vicario.

