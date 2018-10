Amici, ora è ufficiale: Stash, Alex Britti e Rudy Zerbi i nuovi insegnanti di canto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amici di Maria De Filippi ufficializza i tredopo aver reso già noti quelli di ballo. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione è arrivato l’annuncio, con due novità su tre: al fianco di, ormai veterano del talent, ci sono infatti un volto nuovo e un ex alunno che diventerà “professore”.Il primo è, uno dei cantanti italiani più amati, una carriera quasi ventennale alle spalle, che si metterà in gioco ad Amici dopo aver venduto milioni di dischi. Il secondo è, vincitore di Amici nel 2016, che a due anni e mezzo da quel trionfo passerà da alunno a insegnante.«Non vediamo l’ora di vederli in azione», recita il post su Instagram ufficiale di Amici. A lasciare il posto ai tre nuovi insegnanti di canto sono stati, che erano in cattedra nella scorsa edizione. Rimpiazzarli sarà arduo, ma sicuramente i sostituti saranno all'altezza.