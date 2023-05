Slitta la registrazione della semifinale di Amici: focolaio Covid in studio?

Amici troppo stretti. A rischio la semifinale di Amici 22 prevista in tv per sabato. La registrazione della puntata (che dovrebbe avvenire giovedì 4 maggio) rischia di slittare per la presunta positività al Covid di alcuni giovani artisti del talent di Maria De Filippi.

L'annuncio su Twitter

Il profilo Twitter Amici News ha infatti in qualche modo rilanciato i rumors confermado alcuni problemi: “Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data". Secondo fonti non ufficiali si sarebbero registrati 4 casi Covid tra i ragazzi e altri 10 tra i tecnici.