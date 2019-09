La prima di Amici Celebrities, Maria De Filippi gela tutti: «Fatemi fare il mio mestiere»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

prima puntata,gela tutti: «Fatemi fare il mio mestiere»​. La Padrona di casa, in un momento di particolare tensione in studio con Filippo Bisciglia a rischio eliminazione, ristabilisce l'ordine e prende come sempre l'applauso di tutto il pubblico. Sale la tensione ad: nella prima manche della prima puntata i bianchi finiscono in sfida e in particolare èad essere a rischio uscita. Tutti i bianchi si schierano contro la squadra blu colpevole di aver messo in atto una strategia per eliminare il più forte. Andiamo con ordine.La prima manche viene persa dai bianchi, i blu nominano Filippo Bisciglia, Massimiliano e Pamela Camassa. I bianchi salvano Pamela, i giudici Massimiliano. Colpo di scena Filippo, grazie al nuovo regolamento, può dire se merita o meno di uscire. Il conduttore di Temptation Island è in confusione, continua a straparlare e c'è brusio anche nell'area giudici, deve intervenire Maria De Filippi: «Fatemi fare il mio mestiere». Applausi del pubblico. Filippo sfida Martin Castrogiovanni e vince.