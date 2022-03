Amici 21, Raimondo Todaro conosceva un alunno da bambino: la foto che lo prova

Raimondo Todaro è entrato pienamente nel ruolo di insegnante di Amici 21 e si trova a battibeccare con Alessandra Celentano soprattutto quando difende uno dei suoi allievi. Un ragazzo che secondo la maestra non dovrebbe stare nella scuola e che l'ex protagonista di Ballando con le Stelle conosce sin da quando era un bambino. Circola, infatti, una foto dei due insieme in tempi non sospetti.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' Nasce la app Corriere Adriatico Mobile: personalizzata, facile, ricca...

Amici, Raimondo Todaro e Nunzio

Uno dei protagonisti di questa edizione è Nunzio, ballerino di latino che in passato ha avuto già a che fare con Raimondo Todaro. Non tutti sanno che i due hanno già avuto modo di lavorare insieme. Todaro ha insegnato a Nunzio le basi facendolo entrare in questo mondo. E sul web sono emerse delle immagini che dimostrano l'amicizia di vecchia data.

Amici, Raimondo Todaro e Nunzio

Nelle foto Raimondo Todaro e Nunzio posano insieme dopo una gara. Il ballerino infatti come svelato dall’insegnante di Amici 21, ha vinto nel corso della sua carriera premi e titoli. Alessandra Celentano, tuttavia, continua a disprezzare il ragazzo e a sottolineare durante le puntate del serale il suo essere incompleto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA