Amici 20. Stefano De Martino, la frecciata ad Alessandra Celentano dopo la lite. Fan increduli: «Ma che fa?»

Amici 20 . Stefano De Martino, la frecciata ad Alessandra Celentano dopo la lite: «Sotto l'occhio vigile...». Stasera andrà in onda su Canale 5, la nuova puntata del serale di Amici. Super ospite della serata, Alessandra Amoroso. La scorsa settimana, l'eliminazione a sorpresa di Tommaso aveva fatto infuriare i fan. E gli animi anche in studio si erano fatti accesi.

In particolar modo, aveva fatto discutere la frecciata al vetriolo lanciata da Alessandra Celentano nei confronti di Stefano De Martino, reo - a suo dire - di non premiare i più meritevoli. Tra un'accusa e l'altra, Alessandra Celentano, rivolgendosi all'ex marito di Belen, ha affermato: «Meno male che hai fatto un'altra carriera». E De Martino ha prontamente replicato: «Ti ringrazio per l'apprezzamento sul mio cambio di carriera perché è una cosa che ci lega... Entrambi facciamo tv».

E adesso a poche ore, dalla nuova puntata del serale, l'ex ballerino di Amici stuzzica la maestra di ballo con un video ironico su Instagram. Nel filmato, Stefano si lancia in un ballo sfrenato nei corridoi di Amici, sulle note di Get down on it. E come didascalia scrive: «Sotto l'occhio vigile della Celentano...». Come a dire, «io ballo ancora». Fan increduli: «Finalmente torni a ballare, dovresti farlo più spesso». Ed è boom di like.

