Amici 20, Arianna Gianfelici dopo l’eliminazione: «Ero così spaesata da non riuscire a fare nulla»

Arianna Gianfelici torna a parlare dopo l’eliminazione ad “Amici”. Arianna Gianfelici è stata eliminata dopo aver perso la sfida con Elisabetta Ivankovich, poi entrata nella scuola di Maria De Filippi: “Ero così spaesata - ha spiegato - da non riuscire a fare nulla”.

AMICI, ARIANNA GIANFELICI DOPO L'ELIMINAZIONE: "LASCIATO IL SEGNO"

APPROFONDIMENTI COSI' NON VA GfVip, la manager di Dayane Mello infuriata: «Adesso basta,... SPETTACOLI Gf Vip, compleanno di Dayane Mello: cosa succederà il 27... SPETTACOLI GF Vip, Andrea Zenga e Rosalinda hot sotto le coperte, insulti sul...

Arianna Gianfelici non pensa che fosse troppo presto per partecipare ad “Amici” ed è convinta, a suo modo, di “Aver lasciato il segno”: Ho pagato a caro prezzo la difficoltà ad ambientarmi – ha fatto sapere a “Tv, sorrisi e canzoni” - Mi credete se dico che per mesi, imbambolata, non ho realizzato dov’ero e quali fossero i miei obiettivi?“.

Arianna infatti ha un po’ sofferto il programma: “Ero così spaesata da non riuscire a fare nulla, nemmeno occuparmi delle normali faccende che riguardavano la convivenza nella casetta. Sembravo supponente, ma stavo male”.

Dispiaciuta per non essere entrata al serale (“Sono molto dispiaciuta, ma la sostanza non cambia. Puoi anche vincere Amici ma lo studio, il duro lavoro e la fame nell’inseguire il proprio sogno sono fondamentali per arrivare lontano. Per questo non mollo e non mollerò”), non manca di ringraziare alcuni professori e Maria De Filippi:” Ringrazio Rudy Zerbi, che mi ha scelto e caricato di responsabilità per svegliarmi da quel “torpore”. Poi Arisa, che mi ha accolto come una mamma…Ma soprattutto Maria De Filippi. Quando le ho spiegato le mie difficoltà, mi ha spronato a migliorare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA