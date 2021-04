Amici 20, Anna Pettinelli va fuori di sé e inveisce contro Aka: «Sono incaz*** nera». Lui in lacrime

Amici 20, Anna Pettinelli va fuori di sé e inveisce contro Aka: «Sono incaz*** nera». Pochi minuti fa, è terminato il daytime del programma condotto da Maria De Filippi. Dopo gli spoiler usciti ieri sera in Rete, i fan del talent sono rimasti sorpresi nel vedere lo sfogo inaspettato della prof di canto nei confronti dell'allievo cantautore. Ma andiamo con ordine.

In casetta, Aka si è lamentato con i compagni per il pezzo assegnatogli da Anna Pettinelli nel serale. Si tratta di Yellow, uno dei brani scritti da lui. L'insegnante sente le parole di Aka e lo fa chiamare per dargli una strigliata. Una volta di fronte alla Pettinelli, l'allievo dà ragione all'insegnante e si scusa per le sue parole. Ma Anna Pettinelli s'infuria: «Sono incaz*** nera. Hai detto che sono pazza ad averti assegnato un pezzo? Io sono pazza perché non vinci mai contro Sangiovanni? Sei tu che sei un ciuccio presuntuoso. Un bambino, gne gne gne. Non ti va mai bene niente, sempre a lamentarti di tutto invece di studiare e concentrarti».

La strigliata va avanti per un bel po'. Anna è fuori di sé, ma Aka le dà ragione e a stento trattiene le lacrime. Lo sfogo inaspettato entra subito in trend topic. I follower si dividono. «Anna è stata troppo severa, lo ha demoralizzato», scrivono alcuni. Altri invece difendono la prof: «Se l'è meritato». Domani il serale.

