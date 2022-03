Amici, fiamme tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: l'ex di Ballando con le Stelle minaccia di abbandonare il talent

Anche con il serale alle porte le liti continuano. Tutto è pronto per le sfide finali di Amici 21 che partiranno il 19 marzo e le discussioni continuano. Il trend che ha tenuto banco per tutta queste edizione del talent di Maria De Filippi continua a crescere: ennesima lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Al centro della diatriba andata in onda nel daytime di ieri il ballerino Nunzio Stancampiano. L'ex di Ballando con le Stelle ha messo in discussione la competenza della Celentano e dell'assistente Nancy Berti, chiamando a valutare l'esibizione del suo pupillo da una giuria esterna.

Amici, scontro infuocato tra Todaro e Celentano

La mestra in effetti non si è mai risparmiata dal criticare l'allievo di Todaro: «Credo di dire nulla di male se dico che i giudici esterni siano amici tuoi, metti in discussione le critiche di tre giudici internazionali su Nunzio, e ho Nancy titolata a darmi pareri tecnici. Dire che loro sono incompetenti è una mancanza di rispetto». Ha voluto un confronto con il suo collega di Amici la Celentano, ma poi tutto ha preso una piega diversa e il confronto è diventato un vero e proprio match di pugilato. «È un’insinuazione che non mi piace, il giudice Massimiliano Sodini , esperto di danze latino-americane è mio testimone di nozze. Non è che se hanno la mia opinione sono amici e se non hanno la mia opinione non sono amici… nello showbiz ho tanti amici». Replica così Raimondo.

Raimondo pronto ad abbandonare il talent

I due non se le sono certo mandate a dire e ad aggravare la questione ci si è messa anche la Berti che è voluta intervenire contro l'ex professionista di Milly Carlucci: «Sei tu che non sei in grado di giudicare…». Todaro però stanco delle continue liti gira i tacchi e se ne va minacciando l’addio al talent, è solo ora che Celentano prova a mediare la situazione ormai andata fuori controllo: «Quando tu dici al nostro allievo latinista Leo che ‘peggiorerai con Alessandra e Nancy’, accendi tu lo scontro. Se tu le dai dell’incompetente agli altri». Non accetta ritrattazioni Raimondo: «Si può non essere d’accordo»

