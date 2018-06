Amici 17, in finale ospiti: Hauser, Emma, Elisa, Bravi e Alessandra Amoroso

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domaniin prima serata su Canale5conduce l’attesissima finale del talent showAmici. Sono quattro i talenti che giocano per la vittoriatre cantanti e una ballerina:Ospiti d’eccezione:In studio ad accompagnare i finalisti nella gara la rockstar mondiale del violoncello: "E’ un onore per Amici - si legge nel comunicato stampa - avere ospite Hauser, che si presenta eccezionalmente in veste solista. L’artista è metà dei 2Cellos, fenomeno mondiale nato dal web con milioni di visualizzazioni per il modo unico di riarrangiare in chiave "contaminata" i successi pop e rock. Nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1986, forte di una preparazione classica che lo ha visto studiare e collaborare con icone quali il Maestro Mstislav Rostropovich e Bernard Greenhouse, Hauser è ospite della puntata finale di Amici per un'esibizione straordinaria su “Now We Are Free”, il tema principale del film “Il Gladiatore”.Sono quattro i premi in palio previsti durante la serata: 1) Premio del valore di 150 mila Euro in gettoni d’oro al vincitore assoluto dell’edizione di Amici; 2) Premio della critica del valore di 50 mila Euro offerto da Vodafone e assegnato dalle maggiori testate giornalistiche italiane 3) Premio Radio 105 pari ad un valore di 20 mila Euro in gettoni d’oro; 4) eCampus con una borsa di studio del valore di 12 mila Euro per l’iscrizione ad un corso di laurea.