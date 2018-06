Amici 17: per i bookmaker Irama verso la vittoria Carmen Ferreri la sfidante

di Ida Di Grazia

Tre cantanti e una ballerina in gara per la finalissima diil talent show di Canale 5 condotto dagiunto alla 17esima edizione: lo scorso anno vinse il ballerino Andreas, ora invece i bookmaker puntano su, nome d’arte di Filippo Maria Fanti.Il cantautore, che nel 2016 partecipò al Festival di Sanremo 2016 nella categoria nelle nuove proposte e ha appena pubblicato il suo EP "Plume", è offerto a 1,33 sulla lavagna Snai, come si legge in una nota. A sfidarlo c’è un’altra cantante, la siciliana, bancata a 4,50 e seguita da, il cantante di origine cubana che vale 6 volte la scommessa. Ultima sul tabellone, la ballerina, che ha già vinto nella categoria Danza: la sua vittoria si gioca a 20.