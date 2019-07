E' il gran giorno di Mengoni a RisorgiMarche Attesa per la star del pop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMANDOLA - A RisorgiMarche è la giornata di Marco Mengoni. L’artista si esibirà oggi alle 16,30 in località Fontanelle di Amandola. Recordman e star del pop italiano, festeggia dieci anni di carriera con 50 dischi di platino e oltre 500 milioni di views su Youtube.Il suo ultimo album “Atlantico” è un vero e proprio viaggio. Un contenitore di sonorità, influenze, fotografie che Mengoni ha letteralmente raccolto durante due anni di viaggi. Già doppio disco di platino, contiene il nuovo singolo “Muhammad Alì”, una dedica al mitico pugile ed un incitamento a prenderlo come riferimento. Anche “Atlantico tour” è stato un successo: un viaggio sold out, in Italia ed Europa, con oltre 200mila biglietti venduti, un tour unico, non solo per i suoi numeri, ma anche e soprattutto per il suo impegno nei confronti dell’ambiente, tema che sta da sempre a cuore al cantante, già testimonial per l’Italia della campagna “Planet or Plastic?” di National Geographic. Lo stesso impegno green verrà mantenuto in estate con “Fuori atlantico tour - attraversa la bellezza”, il nuovo viaggio in 5 location inedite simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese. Un’esperienza, incredibilmente immersiva per il pubblico che potrà apprezzare lo spettacolo della natura che si fonde con la musica.Ventiquattro brani per ripercorrere la carriera della star del pop, dai primi successi ai brani dell’ultimo disco, completamente riarrangiati da Marco per l’occasione. Quasi due ore di musica, da L’Essenziale a Mohammed Ali, da In un giorno qualunque alle sonorità latine di Amalia, accompagnato dai suoi straordinari musicisti: Giovanni Pallotti (basso), Peter Cornacchia (chitarre), Davide Sollazzi (batteria), Nicola Peruch (piano e tastiere) e ai cori Barbara Comi e Moris Pradella (anche chitarra). Il giorno successivo a ciascuna tappa, alle ore 21.00 sul canale Youtube e sulla Instagram Tv dell’artista, verrà raccontata l’esperienza immersiva della sera precedente con immagini inedite dal backstage e di Marco alla scoperta di questi luoghi meravigliosi.Una produzione volutamente minimale proprio perché il vero spettacolo è la natura stessa. Tutto è stato pensato per integrarsi alla perfezione con la bellezza di questi luoghi: dal palco, che rispetto alle esigenze di ciascuna location viene ridotto o addirittura eliminato, all’impianto acustico e luci studiato per rispettare gli ambienti che ospitano il tour. La scenografia è volutamente essenziale per permettere al pubblico di immergersi completamente nel paesaggio circostante, un solo elemento accompagnerà il Fuori Atlantico Tour: una scultura, in filo di ferro e tela gessata, dell’artista Elia Udassi che rappresenta una pittrice nell’atto di raffigurare se stessa.