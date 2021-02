Amadeus, la confessione inaspettata del concorrente ai Soliti Ignoti. Lui resta basito: «Ma com'è possibile?». Stasera, dopo il tg1, è andato in onda lo show condotto da Amadeus. Ospite vip, Barbara Foria, l'attrice comica volto di Quelli che il calcio. Come ogni sera, si gioca per regalare il montepremi all'ospedale Spallanzani di Roma.

Ma durante l'indagine per scoprire l'identità degli ignoti, uno degli ospiti in studio fa una rivelazione inaspettata. All'ignoto in questione viene chiesto l'indizio che si trasmorma in una bizzarra confessione. «Mangio una pizza in quattro minuti», dice l'ospite. Amadeus, incredulo, replica: «Com'è possibile? Quattro minuti? La divori». Nel secondo indizio, l'ignoto golosone rincara la dose: «Il mio dolce preferito è il tortino al cioccolato». Il conduttore, a quel punto, risponde divertito: «Quello è questione di secondi...». Risate in studio.

Anche ieri sera, la battuta di un ospite aveva spiazzato Amadeus. L'edizione speciale del programma ha visto la presenza di ospiti in studio, tra cui il mago Raffaello. Già noto al pubblico di Rai 1 per i suoi trucchi di magia, accompagnati da giochi di parole. Stasera, però, una sua battuta non sarebbe stata capita dal conduttore, lasciando di stucco tutti. «Quando incontrate uno spagnolo triste - ha detto mago Raffaello - ditegli mucho. Per lui significa molto». La freddura, però, avrebbe fatto subito centro. Amadeus, spiazzato, ha chiesto: «Non ho capito, cosa hai detto...». Ma mago Raffaello, sportivo, ha commentato: «Pensa che a me questa battuta piaceva tanto...». Risate in studio.

