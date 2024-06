Il suo rap ideale è un mix tra quello americano e il cantautorato italiano: l’ascolano Claver Gold, nome d’arte di Daycol Orsini, sarà venerdì, 7 giugno, alle ore 21 al parco dei Due ponti di Marina di Altidona, per lo Shaka Brah Festival e poi sabato, 8 giugno, alla Fortezza Albornoz di Urbino.

Claver Gold, torna nelle Marche, dopo il debutto del tour a Bologna: quali sensazioni ha?

«Sono contento, il tour estivo è sempre suggestivo, i palchi all’aperto, luoghi belli, siamo molto carichi, c’è buon seguito. Nelle Marche era un po’ che non venivamo».

“Questo non è un cane/domo”, l’album uscito da poco, è un remake del precedente, in cosa si differenzia?

«Nelle tracce ci sono nuove collaborazioni, da rapper più giovani e meno noti ad altri che invece sono ormai da tempo nell’ambiente. Ho fatto una selezione disomogenea».

Come sceglie i temi o le storie da cantare?

«Traggo ispirazione dal vissuto personale o da un libro letto o ancora da un film visto. Storie comunque sempre più personali, ma raccontate in un modo diverso, ovviamente».

Al concerto che brani ascolterà il pubblico?

«Brani del nuovo disco, non tutti, e qualcuno dei vecchi, i più noti, come ad esempio Melograno o Mr Nessuno».

Quando è scoccata la scintilla con la musica?

«Molto tempo fa. Ora ho 38 anni, ne avevo 14 ed era l’epoca in cui si ascoltava musica alla radio, con la cassetta pronta a registrare i propri successi preferiti».

E perché proprio il rap?

«La radio era di mia sorella, lei registrava da un lato e io le chiedevo di lasciarmi mettere, nell’altro, la mia cassetta. Lei mi faceva notare che quello che registravo era quasi sempre rap, ma non sapevo ancora bene cosa fosse. Poi mi ha attratto la cultura hip hop, mi piaceva il clima, il senso di accoglienza».

Come lo è diventato?

«Il rap e la musica erano il mio piano B, mentre lavoravo a quello A: mi sono laureato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna. Poi sono arrivate le prime date e i compensi, tutto è iniziato da lì. I primi dischi sono stati autoprodotti con l’etichetta che abbiamo creato, la Gloryhall di San Benedetto».

Al plurale, perché?

«L’altro è Andrea Gazzoli, agli inizi era il mio dj, poi è diventato il presidente dell’etichetta e ora mi fa da manager».

É vero che avete rifiutato, in passato, un contratto con un’etichetta importante?

«Sì, quest’anno sono 10 anni dal quel rifiuto di un grande contratto. Avevo in mente un prodotto tutto nostro e siamo tornati a San Benedetto. Allora doveva andare così».

Il suo rapper ideale?

«Non rispondo con “me stesso”, perché io credo in quello che faccio, nel cantare la vita di tutti i giorni, anziché certo “machismo”. Credo in questo, non nell’“Io”, credo nel rap cantautorale, un mix tra rap americano nel sound e una scrittura cantautorale stile Capossela o Rino Gaetano».

Dove si vede tra 10 anni?

«Spero di fare sempre musica. Magari una decina d’anni ancora a fare il rapper, poi volendo anche il produttore».

Difficile farcela partendo da Ascoli?

«Sì, prima c’era una connessione internet lentissima, dovevi spostarti. Oggi si può caricare tutto su internet, i giovani fanno così. Il mio boom? È arrivato da Bologna».