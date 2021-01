La food blogger Benedetta Rossi annuncia una pausa, ma torna subito attiva sui social. Ecco che cosa è successo

ALTIDONA - È tornata attiva sui social, la food blogger e influencer di Porto San Giorgio Benedetta Rossi, dopo essersi presa una breve pausa dalle scene online, come lei stessa aveva annunciato a pochi giorni dallo scorso Natale. E l’ha fatto, come sempre, con un post su Instagram dove segnala che da dieci settimane il suo ultimo volume “Insieme in cucina” è primo nelle classifiche dei libri più venduti.

Una foto, che avrebbe dovuto fare da cornice e da locandina per i firma copie del volume, che ancora non ha potuto fare, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria. «Non è stato possibile incontrarci – ha detto lei stessa – ma vi voglio ringraziare perché “Insieme in cucina” è ancora primo in classifica generale dopo dieci settimane dalla sua uscita». Pubblicato alla fine di ottobre 2020 (il 27 è arrivato nelle librerie), il volume è subito risultato primo nelle vendite, come aveva ricordato, nei mesi scorsi, sempre sul suo profilo Instagram. Un traguardo che ha emozionato tanto lei quanto il marito Marco. Con il post sul libro e con nuove ricette e storie su Instagram Benedetta Rossi, che vive ad Altidona (dove è titolare dell’agriturismo La Vergara), è dunque ritornata, come già detto, alle attività online dopo un periodo di pausa.

Abituata a condividere la sua vita e la sua quotidianità con i fan, Benedetta Rossi due giorni prima di Natale aveva condiviso con il pubblico una sua riflessione. «È stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me» aveva scritto. Le difficoltà del periodo, le registrazioni del programma, un po’ “riadattate” per andar bene al tempo del Covid, e il dolore per la perdita del cane Nuvola che era stato con lei e suo marito Marco per ben 17 anni, probabilmente l’avevano provata. «Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità – le sue parole – ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni». È molto amata dai fan Benedetta Rossi e lei ha riconosciuto e ringraziato tutti per averla incoraggiata e spronata nei momenti di difficoltà. Si è sentita trattata come «una cara amica», e lei l’ha apprezzato. Era un po’ stanca, sicuramente, l’ha detto lei stessa: «Spesso mi dite che negli anni non sono cambiata, è vero» scriveva, dicendo che, proprio per rimanere così aveva bisogno di prendere una pausa, spegnendo «telefono e computer per qualche giorno».

Così è stato. Aveva bisogno di pensare solo a se stessa, per un po’. Aveva bisogno, parole sue, di «tornare a fare le cose che facevo prima che iniziasse questa bellissima avventura, ma soprattutto di stare un po’ da sola con Marco». Lavorare insieme al marito, in casa, è bello, lo riconosce anche lei, ma servivano giorni per stare insieme, per pensare a loro e al nuovo cane Cloud, adottato dopo la morte di Nuvola. Aveva annunciato una pausa breve e così è stato. Ed ora, dopo gli auguri di Natale e di buon anno, i fan l’hanno ritrovata di nuovo sul web, con ricette e con le loro storie.

