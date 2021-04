Alessia Marcuzzi salta la puntata de Le Iene: «Mio marito positivo al Covid». Attraverso la sua pagina Facebook, la conduttrice ha annunciato che non sarà presente in studio con Nicola Savino, durante la puntata che andrà in onda martedì 13 aprile.

«Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli».

Così su Facebook Alessia Marcuzzi ha annunciato che non sarà presente durante la puntata di domani sera de le Iene. Suo marito Paolo Calabresi Marconi è risultato positivo al covid 19 la scorsa settimana, la conduttrice rassicura però di essere negativa, anche perchè, ricordiamo, a ottobre scorso, invece era risultata positiva ed aveva già saltato alcune puntate de Le Iene.

«Con molto dispiacere - si legge nel messaggio della Marcuzzi - a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a Le Iene , che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti». Anche se è negativa, dunque, la conduttrice resterà a casa in auto isolamento. Recentemente anche tutta la famiglia di Simone Inzaghi - con cui la Marcuzzi ha avuto un figlio, Tommaso - aveva comunicato la positività al virus. Sitazione preoccupante per le condizioni di salute di Gaia Lucariello, la moglie del tecnico della Lazio, colpita nei giorni scorsi dal Covid come il marito e il resto della famiglia, attualmente ricoverata allo Spallanzani.

