“Il Piccio” tra i produttori di Be a Bear che ha conquistato il Giappone

ASCOLI - Il videoclip del brano ”About Links (feat. Grigio)” di Be a Bear, diretto ed edito dal giovane videomaker bolognese Duccio Parisini, ha vinto il premio “Best Editing” (Miglior Montaggio) - categoria music video - nel “Winter Edition 2019” del festival giapponese “Top Indie Film Awards”.



Un pezzo di Marche in Giappone

L’ascolano Alessandro “Il Piccio” Piccioni, titolare del management musicale Il Piccio Music, è uno dei produttori di questo progetto insieme a Filippo Zironi (Be a Bear) e Michele Maraglino (La Fame Dischi). «Siamo soddisfatti, anche se non ce lo aspettavamo. Siamo consapevoli che il video e la musica di Be a Bear hanno uno stampo internazionale, ma arrivare a Tokyo, in Giappone, è stata una vera sorpresa», hanno dichiarato i produttori. «Be a Bear ci ha abituati a video sperimentali che, come la sua musica, vengono realizzati con l’iPhone – ha commentato l’ascolano Piccioni –. Nel caso specifico di “About Links (feat. Grigio)”, abbiamo coinvolto il videomaker Duccio Parisini, mantenendo sempre lo stile dell’orso, ma azzardando un po’ sia sotto il punto di vista del messaggio che della qualità delle immagini. Il risultato è stato un video spettacolare».



Curiosità sull’artista

Noto per la sua personalità poliedrica e per il suo stile goliardico, Be a Bear è stato il primo artista nella discografia italiana ad utilizzare l’iPhone per comporre, registrare, mixare e quindi produrre per intero la propria musica. Il cellulare viene dunque inteso come vero e proprio studio di registrazione di questo bizzarro ed eccentrico artista. «Il suo progetto è sperimentale e geniale– ha aggiunto Piccioni –. La sua musica è immediata e sognante. I suoi visual-live, dove canta, balla, legge un libro mentre prepara un caffè, suona una chitarrina fatta a mano con la scatola di un buon vino e suona strumenti giocattolo, sono curiosi e unici. Vorrei dare un consiglio: ascoltare la musica di “Be a Bear” con gli occhi».



Film festival

Il videoclip era in nomination anche nelle categorie “Best Music Video” e “Best Idea Original” ed è stato proiettato a Tokyo, durante l’evento finale del festival. Il videoclip era stato pubblicato nel 2018 ed era presente nel disco Climb Your Time (La Fame Dischi - 2018), ricevendo apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori internazionali. È stato infatti selezionato al Cordillera International Film Festival 2019 (Usa), al Woodengate International Film Festival 2019 (Romania), al Mozi Motion - iPhone Film festival 2019 (Olanda), Music Shorts Film Festival 2019 e LiftOff Global Network_First Time Filmmaker Sessions 2019e nei nazionali Gargano Film Festival 2018, Napoli Film Festival 2018, Duemila30 Festival 2018 e Cefalù Film Festival 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA