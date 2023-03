MONSANO- Weekend carico di appuntamenti per il by night marchigiano. Alla Serra di Civitanova Marche stasera “La Serra va a 2000”. Si parte dalla cena spettacolo cena spettacolo con selezione musicale di Aldo Ascani e Yvette alla voce. Dopocena special guest Le Donatella, duo composto dalle sorelle gemelle Giulia e Silvia Provvedi. Resident dj: Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Vol.2 Winter Season. In consolle Nicola Pigini. Dopo il grandissimo successo sulle piattaforme Rai della serie tv Mare Fuori, domani arriva direttamente al Miami Club di Monsano Alessandro Orrei, l’amatissimo attore che veste i panni del giovane criminale Mimmo.Invece al Mamamia di Senigallia domani Eugenio in Via di Gioia in concerto - 10 Anni Tour.

Il resto del programma

Ancora domani al Noir di Jesi special guest Lauren Lo Sung, nota per il suo sound dub techno. Domani al Brahma di Civitanova Marche “Shake Hit”, torna il format che fa “muovere” tutta Italia. Domani al Donoma Club di Civitanova Mamacita. In consolle: Mamacita Crew Visuals by Paul Bridge Performers: Team J’ons. Domani al Luxury di Porto San Giorgio Anomalie. Il party techno. Domani al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il nuovo format del venerdì sera. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino. Al Nyx Club di Ancona stasera la cena spettacolo di Radio Arancia Network in tour. Dopocena Disko Inferno con la migliore musica 70 - 80 e 90. Dj: Roberto Gardelli. Voce: Mr Lucignolo, Paolove. Domani Hype, il party reggaeton, hip hop, latin house e urban hits. Al Miù di Marotta domani Miusicology, 6 dancefloors, ospiti i Latin Power. Domani al Jonathan San Benedetto del Tronto cena spettacolo e dopocena con musica commerciale e reggaeton.