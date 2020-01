Alessandro Haber è come il Bukowski che reciterà e canterà a teatro

MAIOLATI SPONTINI - Alessandro Haber è come il Bukowski che reciterà e canterà martedì 21 gennaio (inizio alle ore 21,30), al teatro di Maiolati Spontini: trasgressivo, istrionico, irregolare, appassionato. Nei giorni scorsi era molto concentrato e totalmente impegnato nelle prove di “Morte di un commesso viaggiatore”, lo splendido affresco che Arthur Miller propose nel 1949 e che è ancora un caposaldo della letteratura mondiale. «Sarà una serata irregolare, un po’ come lo sono io e come del resto lo era Charles Bukowski che scrisse il suo primo libro a 50 anni», afferma Haber nelle Marche per Hemingway Nights. © RIPRODUZIONE RISERVATA