Cattelan debutta con "Da Grande" su Rai1: ma lo share non lo premia

Da X Factor a Da Grande, ieri sera Alessandro Cattelan ha debuttato su Rai1 portando il suo mondo di conduttore, intrattenitore e performer con Da Grande, prima delle due serate evento sulla rete ammiraglia della Rai, la seconda sarà domenica 26 settembre. Gli ascolti in verità non l’hanno premiato così come ci si aspettava.

Ieri infatti Rai3 con la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Slovenia si è aggiudicata gli ascolti della prima serata grazie a 3.408.000 telespettatori e il 15,84% di share. Su Canale 5 invece la seconda puntata di Scherzi a parte ha totalizzato 2.879.000 telespettatori con il 15,21% di share, mentre appunto su Rai1 Alessandro Cattelan alla guida di Da Grande ha ottenuto 2.376.000 telespettatori e il 12,67%.



Protagonisti della prima puntata, volti noti del mondo della televisione: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis insieme ad alcuni dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana, il recordman Marco Mengoni, i ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie e uno dei più giovani artisti italiani, Blanco. Alessandro Cattelan come sempre è stato il primo a mettersi in gioco nei vari momenti dello show, tra numeri scenografici e improvvisazioni fuori copione per costruire due serate che affronteranno con il sorriso vari temi legati al titolo del programma e al tema dell’essere adulti oggi.

In apertura Carlo Conti, per la prima volta nei panni di un attore, ha dato consigli a Cattelan su come affrontare l’ingresso sulla rete ammiraglia. Con Luca Argentero si è discusso di come cambia la vita dopo il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Antonella Clerici invece è la dirimpettaia di Cattelan e ha aperto con un siparietto da buoni vicini di casa. Con Paolo Bonolis, invece, un divertente dialogo sull’età adulta e il suo avanzare. Grande protagonista la musica con Il Volo ed Elodie e poi Blanco che ha messo a soqquadro lo studio mentre Marco Mengoni si è mascherato da ignaro concorrente di un divertente game show. Ad accompagnare Alessandro Cattelan, la resident band live degli Street Clerks.

