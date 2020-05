C'è il Maestro Alessandro Bonato ospite di Form Café

ANCONA - Quarto appuntamento con Form-Café: incontri e racconti di musica e musicisti. Il programma settimanale di circa 30 minuti in diretta sulla pagina Facebook della Form e sul canale YouTube, giovedì 14 maggio, alle 18.30, si concentra sulla musica del compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij, le cui opere sono tra le più note del repertorio classico.A parlarne, insieme al direttore artistico Form, Fabio Tiberi, c’è l’ospite della settimana: Alessandro Bonato.



Il venticinquenne direttore d’orchestra, vincitore del 3° premio assoluto alla The Nicolai Malko Competition for young conductors 2018, è tra i più interessanti della nuovissima generazione. Ha diretto l’Orchestra Filarmonica Marchigiana lo scorso gennaio, con un programma dal titolo Anima Russa: Čajkovskij - Šostakovich, che ha riscosso un notevole successo di pubblico nei teatri dove è andato in scena: Jesi, Fabriano, Osimo e Macerata.

Come previsto dal nuovo format ideato dalla Filarmonica Marchigiana, giovedì 14 maggio durante la diretta sarà possibile interagire con i due protagonisti, ponendo loro domande che verranno risposte nella seconda parte del programma. Oltre alle parole, non mancherà la musica: nei circa trenta minuti di incontro saranno proposti anche degli inediti spezzoni video di concerto della FORM, “La colonna sonora delle Marche”, proprio diretta da Bonato. In conclusione, una sorpresa musicale per tutti.



Collegamento diretta:

https://www.facebook.com/FORMorchestra;

https://www.youtube.com/user/formorchestra. © RIPRODUZIONE RISERVATA