Amici, Alessandra Celentano litiga in diretta con Valentina: la prof esce dallo studio

Manca poco al serale die gli insegnanti hanno iniziato a dare le preferenze scegliendo chi tra gli allievi è più meritevole di esibirsi in prima serata. Nella puntata pomeridianaha provato a interrogare Valentina. La ballerina non è notoriamente tra le sue simpatie ma ha sempre i due professori uomini a favore.La ragazza si è rifiutata di andare all'interrogazione e la reazione della Celentano è stata inaspettata: ha abbandonato lo studio. Durante un'altra diretta la professoressa le aveva detto: "Non sei niente".“Mi sembra di stare a Uomini e Donne come quando Gemma litiga con Tina o come quando le corteggiatrici si arrabbiano ed escono fuori” ha commentato la conduttrice mentre Alessandra Celentano era fuori dallo studio.