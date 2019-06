Alessandra Amoroso lascia la musica: «Tempo per me e per la mia famiglia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una brutta notizia per i fan di, anche se si tratta solo di un arrivederci e non di un addio. Dopo dieci anni di carriera, senza soste, la cantante pugliese ha deciso di prendersi una piccoladagli impegni in studio e sul palco.In un'intervista a Il Giornale, Alessandra Amoroso ha infatti spiegato: «Mi fermerò, però la voglia di esserci nella vita delle persone e della mia big Family c’è sempre. Proverò a riposare e a prendermi del tempo per la mia famiglia e me stessa, però non si sa mai magari si ascoltano dei brani e si provano, si cantano». La cantante è reduce dal successo del tour di Io/10, l'album che celebra i 10 anni di carriera, ma prima di prendersi una pausa si congederà dai fan con un raduno in programma a Cinecittà il prossimo 20 luglio.L'ultimo singolo diè Mambo salentino, composto e cantato insieme ai. «Mi piacerebbe sperimentare altri stili, altri mondi musicali proprio come è successo con Mambo salentino. Sono piena di entusiasmo e scaverò ancora più a fondo per scoprirmi di più», ha spiegato