Alessandra Amoroso scoppia in lacrime a C'è posta per te: «Mi sono impegnata tanto...». Fan commossi. La cantante salentina è stata ospite nell'ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi, come "regalo" di Iaria per le sorelle Stefania e Valentina.

Ilaria ha mandato la posta alle due sorelle per scusarsi con loro e dimostrare tutto il suo amore: «Mi dispiace di essere stata un po' assente quando sono morti i nostri genitori a causa di una malattia. Vi amo tanto e mi occuperò sempre di voi». Ascoltando la storia, Alessandra Amoroso si commuove, sciogliendosi in lacrime. Poi, la cantante fa il suo ingresso e abbraccia Stefania e Valentina. Con gli occhi lucidi, dice loro: «Vorrei essere come una quarta sorella, vi ho regalato un braccialetto portafortuna che ho anch'io, a forma di quadrifoglio. Poi, una cassetta di attrezzi così potete aiutare Ilaria nei lavoretti. Dentro c'è anche un regalo speciale per rendere la vita un pochino più facile. Siete un esempio di sorellanza». Poi Alessandra, ironizzando teneramente sulle sue lacrime, aggiunge: «Prima ho parlato da sola con Ilaria, ho cercato di tirarla su. Non so se ci sono riuscita, ma mi sono impegnata tanto...».

Immediati i commenti su Twitter: «Che tenera Alessandra che piange». E ancora: «Com'è empatica, cuore di panna». Poi, gli immancabili commenti sul regalo: «Ci sono dei soldini tra gli attrezzi...». La sorpresa conquista i fan.

