Alec Baldwin e la moglie aspettano il settimo figlio: l'annuncio pochi mesi dopo l'incidente mortale sul set

Alec Baldwin e sua moglie Hilaria aspettano il loro settimo figlio. L'annuncio arriva pochi mesi dopo l'incidente che è costato la vita alla direttrice della fotografia di origine ucraina, Halyna Hutchins, colpita sul set del western "Rust" proprio dall'attore lo scorso 21 ottobre in New Mexico. Il proiettile è partito da una pistola che aveva in mano ed è stato letale. Uno choc per la produzione e per il mondo. Sul caso c'è un'indagine in corso.

Alec Baldwin sarà di nuovo papà

A dare la notizia è stata Hilaria, che ha scelto di pubblicare su Instagram un video di se stessa e di Alec che giocano con i loro figli. «Un punto luminoso nelle nostre vite», ha scritto Hilaria, che ha subito due aborti spontanei dopo il quinto e non credeva di avere altri figli. La notizia della gravidanza è arrivata a sorpresa. «Eravamo abbastanza sicuri che la nostra famiglia fosse al completo e siamo oltremodo felici di questa sorpresa», ha detto. Quello che è accaduto alla loro famiglia potrebbe averli spinti a cercare di nuovo qualcosa di bello. Per il resto, Alec è già tornato sul set di un film girato in Italia.

Hilaria e Alec hanno già sei figli: María Lucía Victoria, 13 mesi, avuta tramite surrogato; Carmen Gabriela, otto; Rafael Thomas, sei; Leonardo Ángel Charles, cinque; Romeo Alejandro David, tre; e Eduardo "Edu" Pao Lucas, 18 mesi. Alec ha, però, anche una figlia, Ireland Baldwin, 26 anni, avuta con l'ex moglie Kim Basinger.

