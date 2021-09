GFVip, Aldo Montano è uscito dalla casa: l'annuncio a sorpresa. «Che circo», cosa sta succedendo

Un annuncio a sorpresa per i fan del Grande Fratello Vip arrivato direttamente dai profili social ufficiali del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Aldo Montano è uscito dalla casa. La notizia ha colto di sorpresa i fan, ma ecco cosa sta succedendo al GFVip.

Aldo Montano (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Come si legge su Twitter, «Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena». In particolare, lo schermidore è stato richiamato all'esterno per partecipare all’incontro del Presidente Sergio Mattarella con i medagliati di Tokyo previsto per oggi. Ma il suo rientro non potrà essere immediato, e l'atleta dovrà osservare un periodo di quarantena prima di rimettersi in gioco.

Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 23, 2021

La notizia dell'uscita di Aldo Montano dalla casa, seppur temporanea, ha suscitato una reazione polemica tra i fan che si chiedono perché - dato che il programma è appena cominciato - non abbiano aspettato a far entrare l'atleta direttamente a impegno terminato.

Che circo! Aspettare una settimana e farlo entrare direttamente dopo no? — Vincent (@Monky_2405) September 23, 2021

