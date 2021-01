Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nuova concorrente: ecco quando entrerà in casa

Alda D'Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello Vip. A un mese dalla fine dalla fine del reality, Alfonso Signorini prova a portare scompiglio nella casa con una new entry. La giornalista, come annunciato da Signorini in puntata, entrerà in gioco venerdì: da questa settimana, infatti, ritorna il doppio appuntamento settimanale del Gf Vip. «Sei riuscito a trascinarmi in questa avventura», ha detto la D'Eusanio in collegamento con Signorini. Secondo le indiscrezioni, la 70enne entrerà in casa insieme al suo inseparabile pappagallo Giorgio.

