Festival di Sanremo 2020, Al Bano non vuole essere ospite ma partecipare alla gara. Trattativa in corso

Al Bano non molla. Per lui Sanremo non sarà mai un kermesse come le altre. Per lui Festival di Sanremo è soprattutto una cosa: una gara canora. Proprio per questo motivo il cantante, che aveva raccontato nei giorni scorsi di avere in programma un incontro con Amadeus per discutere di una possibile ospitata sul palco dell'Ariston - magari insieme a Romina Power - sembra ora orientato a voler partecipare alla gara. Al Bano, che a quanto pare avrebbe in serbo una grande canzone pensata appositamente per la kermesse di Sanremo - sarebbe addirittura "in trattativa" per esaudire questo suo desiderio.

Secondo le indiscrezioni, infatti, tra Amadeus - che è il conduttore e il direttore artistico della manifestazione - sarebbe in corso una sorta di trattativa che potrebbe proprio portare Al Bano a cantare sul palco dell'Ariston, ma come artista in gara e non come "semplice" ospite.



