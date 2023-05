Al Bano compie 80 anni: «Il sesso con Loredana? È come il cibo quando ne hai bisogno: devi saziarti. E per regalo... un messaggio di Putin»

Al Bano Carrisi compie 80 anni e, nonostante una carriera da sogno, lui non ha alcuna intenzione di fermarsi. Oggi è il suo compleanno, ma in realtà i festeggiamenti sono già iniziati mesi fa. Al Festival di Sanremo, infatti, nella seconda serata - insieme ai suoi amici Gianni Morandi e Massimo Ranieri - è stato protagonista di una sfida a colpi di classici della canzone, dando il là a un'onda lunga di eventi e celebrazioni per i suoi 4 volte 20 anni.

E così il cantante di Cellino San Marco, non solo non ha voglia e tempo per fare bilanci, ma anzi, passerà il suo compleanno al lavoro. Martedì prossimo andrà in onda, su Canale 5, il suo "4 Volte 20" spettacolo all'Arena di Verona, un concerto spettacolo che promette di essere pieno di sorprese ed emozioni. Un modo per vivere d'un fiato la carriera di un mito della musica italiana con gli amici, «quelli veri, che grazie a Dio sono tanti: Gianni Morandi, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. E con la famiglia: i miei cinque figli, Romina Power...», racconta a Vanity Fair.

Al Bano e i suoi 4 volte 20 anni

In una lunga intervista a Vanity Fair, Al Bano Carrisi si racconta in questi suoi 80 anni vissuti alla grande.

E la prima domanda non può non essere su Romina Power e le ultime dichiarazioni rilasciate sulla marijuana che la rendevano irriconoscibile. Il neo 80enne annuncia che ci sarà pure lei sul palco e che, ogni volta, è bellissimo. Per quanto riguarda le controversie... «in qualche modo, le abbiamo superate», racconta.

Ma Al Bano cosa si aspetta come regalo? Un cantante che nella sua vita ha avuto e ha tutto, cosa avrebbe il piacere di ricevere? «Un messaggio di Putin con scritto: “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”». Al Bano spiega che si reca a Mosca dagli anni '80, conosce Vladimir Putin da una vita, da quando era un dirigente del KGB. Ha cantato spesso per lui... e per lui il regalo migliore per il suo compleanno sarebbe sicuramente la notizia della fine della guerra.

Il conto aperto con Sanremo

E dopo un lungo tuffo nel passato, è tempo anche di guardare avanti. Il suo sogno più grande si è già realizzato: una nuova cantina vinicola, la terza di sua proprietà. Ma l'obiettivo è in grande: «Ora voglio passare a produrre da un milione e 600 mila bottiglie l’anno a cinque milioni». Ma non finisce qui.

Nei suoi sogni da poter realizzare c'è anche un ritorno da protagonista a Sanremo 2024. «Sono affetto di sanremite acuta», scherza e ha un conto aperto con il Festival. «Sono stato cacciato come un cane rognoso, un'offesa su cui non posso passare sopra»

Il sesso con la Lecciso

Tra lui e Loredana Lecciso la passione è ancora accesa. «Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti», dichiara Al Bano, facendo intendere che - nonostante l'età - sotto le coperte ci sia ancora molta attività con la moglie. E poi ammette di essere un compagno di vita ideale. Reputa la donna l'essenza della vita e, per questo, l'ha sempre messa su un piedistallo.

E se dovesse scegliere un giorno preciso da rivivere in questi suoi 80 anni, lui risponde così: «Nessuno, per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti».