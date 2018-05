Clamoroso al Grande Fratello: Aida rientra in casa dopo l'eliminazione

di Salvatore Maria Ferrarelli

Non sono poche leche sono scaturite sul web dopo l'eliminazione didalla casa del. Gli spettatori sono rimasti delusi per l'eliminazione della concorrente spagnola che è stata battuta al televoto dal'ormai ex fidanzato di, che in questi giorni ha parlato di Aida con terminiedè stato accusato disul web, ed alcuni fan hanno chiesto a gran voce la sua eliminazione, o per meglio dire una squalifica dal gioco, proprio come era successo conTale richiesta non è stata presa in considerazione, anzi, alè stato scelto di mandare al televoto Aida proprio contro lo stesso Favoloso.Durante l'ultima puntata la decisione finale ha sancito l'eliminazione di Aida dalla casa del Grande Fratello. Ciò che è accaduto subito dopo è incredibile: una vera e propria lotta in rete, dove in molti hanno accusato la produzione di aver modificato l'esito delnon ci sta e non accetta queste critiche. Durante la diretta di Pomeriggio 5 di ieri la presentatrice ha svelato che fin dal primo momento le percentuali per l'di Aida dalla casa del GF sono state alte.Alcuni telespettatori avrebbero notato che nel corso degli ultimi giorni Luigi Favoloso ha lanciato dei messaggi criptati dalla casa, chiedendo ad uno 'zio' di attivare i call center per procedere con l'eliminazione di Aida. Come se Favoloso avesse voluto condizionare l'esito del televoto.Durante la, che andrà in onda martedì,avrà la possibilità di rientrare in casa. La concorrente spagnola, dopo l'eliminazione choc di questa settimana, varcherà di nuovo la soglia della porta rossa di. Nel corso della settimana Aida è stata accusata ed umiliata dai concorrenti della casa che se la ritroveranno in casa in un “1contro tutti”.